تحذيرات لنجوم هوليود بشأن استهلاك المياه في كاليفورنيا

كشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أمس الاثنين، عن تلقي عدد من المشاهير بينهم كيم كارداشيان ونجم هوليود سيلفستر ستالون تنبيهات في شأن عدم التزامهم القيود المفروضة على استهلاك المياه بسبب الجفاف المستمر في كاليفورنيا.

وتطبّق السلطات هذه القيود في عدد من مناطق جنوب كاليفورنيا، من بينها حيّا كالاباساس وهيدن هيلز الغنيان، إلاّ أن أكثر من ألفَين من سكان هاتين المنطقتين حيث تكثر المساحات العشبية والحدائق المنزلية وأحواض السباحة العملاقة التابعة لبيوتها الفخمة، يواصلون تجاوز الحد المسموح به للاستهلاك، أحياناً بأشواط.

وأوردت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، استنادا إلى وثائق رسمية أن نجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني تلقتا تنبيهات عدة في هذا الشأن في يونيو الماضي.

فقد تجاوز منزل في هيدن هيلز وأرض مجاورة له تملكهما مؤسسة مرتبطة بكيم كارداشيان الحد المسموح به لاستهلاك المياه بما مجموعه نحو 880 ألف لتر، في حين بلغ تجاوز استهلاك منزل تعود ملكيته إلى كورتني كارداشيان في كالاباساس نحو 380 ألف لتر.

كذلك تجاوز مقر إقامة سيلفستر ستالون في هيدن هيلز الحصة المخصصة له في شهر يونيو بمقدار 870 ألف لتر، أي بزيادة 533% عن السقف المتاح له.

وتُوقَّع أولا غرامات تبلغ قيمتها مئات الدولارات على المُلاّك المخالفين الذين يكونون غالباً من الأثرياء، لكنّ العقوبة في حال تكرارهم المخالفة قد تصل إلى خفض كبير لكمية المياه التي تزود بها منازلهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهيئة المسؤولة عن المياه في منطقة لاس فيرجينيس التي تشمل كالاباساس وهيدن هيلز، ركّبت أجهزة للحدّ من تدفق المياه لنحو 20 عقاراً في هذين الحيَين.

ولم يرد حتى الآن ممثل للأختين كارداشيان اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية للحصول على تعليقه.

أما محامي ستالون، فقال للصحيفة إن مقالها يعطي "صورة مغلوطة عن الوضع" في عقار يضم نحو 500 شجرة ناضجة، مؤكدا أن موكليه بادروا "بشكل وقائي" إلى تركيب نظام ري بالتنقيط وتركوا بعض العشب ييبس.

وبدأ عدد متزايد من سكان جنوب كاليفورنيا يستعيضون عن مساحاتهم العشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بنباتات محلية مقاومة أكثر.

وأعرب الناطق باسم هيئة المياه في منطقة لاس فيرجينيس، مايك ماكنوت عن أمله في أن يكون المشاهير قدوة يحتذى بها في ما يتعلق باحترام الأنظمة. قائلا: "الناس يسمعونكم، ويشاهدونكم، ويعلقون أهمية على ما تفعلون".