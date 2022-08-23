السلطات البولندية تكتشف أكثر من 280 نقطة غير قانونية لتصريف مياه الصرف بنهر أودر

اكتشفت الهيئة البولندية لشؤون المياه 282 نقطة غير قانونية لتصريف مياه الصرف الصحي، مرتبطة بنفوق الأسماك في نهر أودر، وهو الممر المائي الذي يفصل إلى حد كبير بين ألمانيا وبولندا.



ومن جانبه، قال رئيس هيئة شؤون المياه، كرزيستوف ووس، اليوم الثلاثاء، إن المحققين يحددون من أين تأتي الأنابيب غير القانونية ومن تنتمي إليهم. وتشارك الشرطة في 57 من الحالات.



وكان قد تم خلال الأسابيع الأخيرة اكتشاف أعداد كبيرة من الأسماك النافقة على طول نهر أودر، على الشواطئ البولندية والألمانية. وقد تمت إزالة عشرة أطنان من النهر حتى الآن.



ويعد السبب وراء حدوث هذه الكارثة البيئية غير واضح في الوقت الحالي، إلا أنه قد تم اكتشاف وجود طحالب سامة في عينات الماء التي تم جمعها في كل من بولندا وألمانيا.