التعليم العالي: من يتخلف عن التقديم في التنسيق لن تكون له فرصة سوى الجامعات الخاصة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن حتى الآن لم يتقدم 30 ألف طالب للمرحلة الثانية للتنسيق؛ ما تطلب مد مهلة التقديم لمدة 24 ساعة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر» المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن التنسيق الحكومي يُمنح للطالب مرة واحدة فقط؛ متابعًا: «بمجرد غلق المرحلة الثانية؛ سيخسر الطالب فرصة التسجيل؛ وما يعني أنه سيتوجه للتعليم الخاص أو الجامعات الأهلية.. هي فرصة واحدة فقط».

وأشار إلى أن التنسيق للجامعات الأهلية تبدأ في صباح يوم 23 أغسطس، مستكملا: «تم تدشين حملة توعية للطلاب من أجل الإجابة عن استفسارات الطلاب أثناء التنسيق، وتوفير إجابات فنية دقيقة، بالإضافة إلى مدها بأشكال توضيحية تمثل التوزيع الجغرافي وبرامج الكليات».

وأوضح أن الوزارة قررت تخصيص أسبوعًا في الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، من أجل استضافة ممثلي الجامعات الأهلية، والإجابة عن استفسارات الطلاب وجهًا لوجه.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.