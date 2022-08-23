وزير التعليم العالي يتفقد وحدة السيليكون ضمن توسعات الجامعة التكنولوجية ببني سويف

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، التوسعات الجديدة للجامعة بواحة السيليكون بمقر المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بني سويف، وذلك في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، البروفيسور تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وتفقد الوزير والمحافظ، التوسعات الجديدة التي تتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية في التجهيزات لتقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالجامعة، حيث تشمل التوسعات الجديدة فصول دراسية ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى مساحات للورش والتدريب، وذلك ضمن خطة وسعى الجامعة لإحداث طفرة تعليمية بالتزامن مع التوسعات التي ستشهدها الجامعة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم،



واستمع الوزير المحافظ، لعرض موجز عن خطة وسير العمل بالتوسعات الجديدة التي تستهدف إعادة توزيع برامج الجامعة، حيث إن التوسعات بمقرات الجامعة في واحة السيليكون ببني سويف تضم برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج تكنولوجيا السيارات بالإضافة إلى التنوع في استحداث برامج دراسية جديدة بالتعاون مع الجانب الكوري مثل برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم. وذلك مما يسهم في زيادة تشجيع الطلاب في الالتحاق بالجامعة ومن ثم مجالات تدريب أكبر للطلاب، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وخلق وظائف جديدة.



يذكر أن التوسعات الجديدة لجامعة بني سويف التكنولوجية تأتي بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة واحات السيليكون، وقد تصل مساحات الجامعة البنائية من خلال هذه التوسعات ما يقرب من 165% بالنسبة للمساحة الحالية.