المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن سيطرته الكاملة على محافظة أبين جنوب اليمن

أعلنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وأكد عميد مختار النوبي، قائد محور أبين الموالي للمجلس الانتقالي في تصريحات مسجلة، "سيطرة قوات المجلس على جميع أجزاء محافظة أبين، دون قتال".



وقال إن "القوات دخلت شُقرة بالتنسيق مع قيادة الجيش هناك وإدارة أمن أبين، ومن ثم قامت بالانتشار في كامل مديريات المحافظة، مثمناً "دور قوات الجيش والأمن على الجهود التي بذلوها في تسليم المحافظة لقواتهم".



وفي وقت سابق اليوم، عبرت قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، مدينة شُقرة الساحلية باتجاه الطريق الساحلي في أبين، بعد انسحاب قوات الجيش الحكومي منها تجنباً لأي صدامات مسلحة.



ومساء الإثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عن عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" ضد القوات الحكومية في المحافظة، بعد أسابيع من حشد قواته إليها



وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من عضو المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، وقادة الجيش والأمن، إيقاف هذه الحملة العسكرية.



تأتي العملية بعد أيام من سيطرة القوات الموالية للإمارات على محافظة شبوة (شرقي البلاد) بما فيها المؤسسات النفطية والغازية.



جدير بالذكر أن القوات الحكومية كانت ترابط في مرتفعات العرقوب شرقي بلدة شُقرة، منذ انسحابها من مداخل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد اشتباكات خاضتها مع قوات المجلس الانتقالي المسيطر على عدن، منذ قرابة ثلاث سنوات.



ولا تزال الاتهامات والمناوشات مستمرة بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، على الرغم من توقيعهما اتفاقاً في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل الماضي.