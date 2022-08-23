اليابان ستبقي على العقوبات على روسيا في ظل استمرار تدخلها العسكري على أوكرانيا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا في ظل استمرار تدخلها العسكري على أوكرانيا، بينما ستتعاون مع دول مجموعة السبع الأخرى خاصة أن الأزمة تدخل في شهرها السابع.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - الذي حضر اجتماعا افتراضيا للوزراء وكبار المسؤولين بسبب إصابته بكورونا - أصدر تعليماته بصياغة تدابير لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب المستمرة.

وصرح وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي للصحفيين بعد الاجتماع بأن كيشيدا أمره بمواصلة "ردود الفعل الدبلوماسية" اليابانية، بما في ذلك فرض عقوبات، مع ضمان سلامة المواطنين اليابانيين في روسيا وأوكرانيا وتأمين نظام الدفاع الياباني.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحفيين إن "المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة قد تحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادي أيضا"، مضيفا أنه سيعزز دفاعات اليابان.

وكانت روسيا قد أعلنت تدخلها العسكري في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، مما دفع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى إلى فرض عقوبات مختلفة، بما في ذلك تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما تعهدت الدول بالتخلص التدريجي من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي دوري - إن الاجتماع كان فرصة لكيشيدا لتبادل فهم الوضع الحالي المحيط بالحرب مع أعضاء مجلس الوزراء الجدد الذين انضموا إلى تعديل وزاري أخير.