واصل مرتضى منصور رئيس الزمالك هجومه ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي وانتقاده له، خاصة بعد تمكن القلعة البيضاء من الفوز ببطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «نحن كنا نريد أن نرى الأهلي في القنوات يحصد البطولات وليس يصدر البيانات، الخطيب تولى رئاسة النادي ونزل به إلى القاع»

وأضاف: «ربنا جزاه الخطيب بأن الأهلي يحصد المركز الثالث من أكثر من 30 عامًا، الزمالك منذ نشأته أول مرة يفوز النادي بالدوري قبل انتهاء المسابقة بـ 3 أسابيع، وسأحتفل غدًا بالدوري والكأس».

وواصل: «لاعبو الزمالك كانوا سعداء لأنهم سيواجهون الأهلي في النهائي للكأس، لكن محمود الخطيب أسقط الأهلي في الأرض، أنا أحب عندما نفوز ببطولات أن يكون الأهلي قويًا».

وأتم: «البطولة يكون لها طعم عندما يكون الأهلي قويًا، وأنا أقولها الآن وأنا في موضع قوة، تعالى إلى نادي الزمالك يا خطيب مع رؤساء الأندية ونتفق على عدم ارتفاع أسعار اللاعبين».