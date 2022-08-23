 وزير الداخلية الجزائري: الإبقاء على مستوى عال من التأهب واليقظة عقب السيطرة على جميع الحرائق - بوابة الشروق
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وزير الداخلية الجزائري: الإبقاء على مستوى عال من التأهب واليقظة عقب السيطرة على جميع الحرائق


نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:51 ص

أكد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من التأهب واليقظة عقب السيطرة على جميع الحرائق، التي نشبت خلال الأيام الماضية، في عدد من ولايات الشرق الجزائري.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه بلجود، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس) ، مع الولاة (المحافظين) للوقوف على حصيلة الحرائق الأخيرة.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أن بلجود شدد على ضرورة الانتهاء من إحصاء الخسائر بكل أنواعها حتى يتم مباشرة عمليات التعويض.
وبحسب البيان، نوه وزير الداخلية الجزائري بأهمية اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تجنبا لآثار التقلبات الجوية والفيضانات الموسمية المحتملة، لا سيما خلال هذه الفترة.


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