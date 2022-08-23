الجزائر: إيداع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس بوتفليقة السجن بتهم فساد

أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الجزائري قرر إيداع نور الدين بدوي، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، السجن، لاتهامه في قضايا فساد.



وقالت صحيفة "الخبر" عبر موقعها الإلكتروني إن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ألغت قرار قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بوضع الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق، نور الدين بدوي، تحت الرقابة القضائية.



وأضافت الصحيفة إنه تقرر اليوم الثلاثاء، إيداع بدوي، الحبس المؤقت في قضايا فساد.



كان الرئيس بوتفليقة، عين في نهاية مارس 2019، بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، (الذي يتواجد في السجن عن نفس التهم) في غمرة الحراك الشعبي الذي أطاح لاحقا وبضغط من قيادة الجيش بحكم بوتفليقة نفسه.



وقدم بدوي، استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، للرئيس عبد المجيد تبون، الذي تولى الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوع من ذلك التاريخ.



ويعتبر بدوي ( 62 عاما) ثالث رئيس للوزراء في الجزائر يودع السجن بتهم الفساد بعد كلا من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.