ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن ضبط أغذية ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في حملة بالتعاون مع مباحث التموين.



وقال، إن الحملة استهدفت المحلات التجارية والمطاعم المختلفة بمدينة الخارجة؛ وذلك للتأكد من جودة المعروض من السلع الغذائية المختلفة المعروضة للمستهلكين، حيث تم ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات، شملت كميات من الدجاج المتبل واللحوم والدهون، وتم سحب عينات وإرسالها لمعامل التحاليل بالوزارة.



وأشار محروس، إلى تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمطاعم وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات بالتعاون مع مباحث التموين، والبيطري والجهات الرقابية المختلفة.