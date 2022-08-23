«الإيجاد» للتنبؤات المناخية يؤكد تصاعد هطول الأمطار الغزيرة بالسودان

أكد مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية، تصاعد هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من السودان خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد والتي تشمل الجزيرة والنيل الابيض والازرق وسنار والقضارف ودارفور وكردفان الكبرى.

وقال المركز في نشرته الأسبوعية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، أن القراءات المناخية تميل إلى توقع هطول "أمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية" في مناطق جنوب وجنوب غرب جمهورية السودان، وأن الأمر نفسه ينطبق على مناطق في وسط شمال إثيوبيا وشمال دولة جنوب السودان.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع خلال الفترة 23- 30 من أغسطس الجاري أن ترتفع درجات الحرارة فوق المتوسط في وسط شمال السودان وشمال غرب كينيا والأجزاء الوسطى والشمالية من إثيوبيا وغرب رواندا وجنوب غرب تنزانيا.

وطبقا لقياسات المركزالتابع سيكون متوسط هطول الأمطار أكثر من 200 ملم في عدد من مناطق الذروة في جنوبي وجنوب غربي السودان، وغرب دولة جنوب السودان أي المناطق المتاخمة لكردفان الكبرى وجبال النوبة، ووسط المناطق الشمالية الغربية من إثيوبيا اي المناطق المتاخمة لولايات السودان الشرقية والتي تضم كلا من كسلا والقضارف وبورتسودان، بينما تكون الأمطار معتدلة (50-200 ملم) في جنوبي السودان إلى وسطه، وفي معظم أجزاء جنوب السودان، ووسط شمال إثيوبيا، وشمال إريتريا، وشمال أوغندا، وأجزاء من غرب كينيا.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة (أقل من 50 ملم) في أجزاء من شرق وشمال تنزانيا، ووسط جنوب أوغندا، والمناطق الساحلية والوسطى لغرب كينيا، وجنوب ووسط وشمال الصومال،ووسط شمال السودان، وجنوب شرق إثيوبيا، ومعظم أجزاء إريتريا وجيبوتي.

فيما يسود طقس جاف في بوروندي ورواندا ومعظم أجزاء تنزانيا وشرق وشمال كينيا وجنوب شرق إثيوبيا وأجزاء من وسط وشمال الصومال. يشار الى أن المليمتر الواحد وفقا لقياسات المركز يترجم إلى لتر مكعب من المياه في كل متر مربع.