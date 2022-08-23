جازبروم الروسية توافق على مطلب مولدوفا بتأجيل سداد مدفوعات الغاز

أعلن المتحدث باسم الشركة الروسية جازبروم، سيرجي كوبريانوف، أن الشركة وافقت على مطلب شركة "مولدوفاغاز" بتأجيل سداد إمدادات الغاز في أغسطس، ولكنها تتوقع أن الشركة سوف تفي في المستقبل بـ"بالتزاماتها التعاقدية بشكل كامل وفي الوقت المحدد".

صرح كوبريانوف بهذا لقناة روسيا 24 التلفزيونية.

وبموجب العقد، كان 22 أغسطس الموعد النهائي المخصص لمولدوفاغاز لسداد المدفوعات النهائية لإمدادات الغاز في يوليو وتقديم الدفعات المقدمة للوقود الشهر الجاري.

لم تدفع مولدوفاغاز سوى ثمن الغاز الذي تم توريده في يوليو وطلبت تأجيل الدفع المقدم لشهر أغسطس إلى الأول من سبتمبر.