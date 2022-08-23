 رئيس وزراء اليابان يطالب الحكومة باستمرار دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليابان يطالب الحكومة باستمرار دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا

طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:13 م

طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، من خلال التنسيق الوثيق مع شركاء مجموعة الدول السبع الآخرين.

وأفادت هيئة الاذاعة والتفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن كيشيدا أصدر التوجيهات لوزراء الحكومة المعنيين في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 6 أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحضر رئيس الوزراء، الذي يخضع للعزل حاليا بسبب إصابته بفيروس كورونا، الاجتماع عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى، أصدر كيشيدا تعليمات للوزراء بضمان سلامة المواطنين اليابانيين الذين لايزالوا في أوكرانيا.

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