اليابان: 14 سفينة حربية روسية تبحر عبر مضيق قبالة محافظة هوكايدو

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن 14 سفينة حربية روسية أبحرت عبر مضيق قبالة سواحل محافظة "هوكايدو" الواقعة شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - أن أفراد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، رصدوا وجود أول أربع سفن حربية روسية يوم السبت الماضي بالقرب من منطقة "كيب سويا"، بينما تم رصد السفن العشر الأخرى في اليوم التالي.

وأشارت القناة إلى أن مسئولي الوزارة أعربوا عن اعتقادهم بأن السفن قد تكون في طريقها للمشاركة في تدريبات عسكرية، موضحة أن الجيش الروسي قد أعلن أن المناورات التي تجرى كل أربع سنوات ستبدأ في 30 أغسطس الجاري في الشرق الأقصى الروسي.

