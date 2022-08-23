 اليابان: 14 سفينة حربية روسية تبحر عبر مضيق قبالة محافظة هوكايدو - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أغسطس 2022 8:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

اليابان: 14 سفينة حربية روسية تبحر عبر مضيق قبالة محافظة هوكايدو

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 8:43 ص

 قالت وزارة الدفاع اليابانية إن 14 سفينة حربية روسية أبحرت عبر مضيق قبالة سواحل محافظة "هوكايدو" الواقعة شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - أن أفراد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، رصدوا وجود أول أربع سفن حربية روسية يوم السبت الماضي بالقرب من منطقة "كيب سويا"، بينما تم رصد السفن العشر الأخرى في اليوم التالي.
وأشارت القناة إلى أن مسئولي الوزارة أعربوا عن اعتقادهم بأن السفن قد تكون في طريقها للمشاركة في تدريبات عسكرية، موضحة أن الجيش الروسي قد أعلن أن المناورات التي تجرى كل أربع سنوات ستبدأ في 30 أغسطس الجاري في الشرق الأقصى الروسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك