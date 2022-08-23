عضو شعبة السيارات: موديل 2023 المستوردة من الخارج لم تصل حتى الآن

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السيارات "موديل 2023" المستوردة من الخارج لم تصل مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "ETC"، مساء الثلاثاء، أن السيارات المصنعة محليا يتم إنتاجها بشكل منتظم.



وأشار إلى أن السيارات المستوردة كان من المفترض أن تصل مصر في فبراير الماضي، لكن الاستيراد متوقف منذ ذلك الحين (وهو الشهر الذي بدأت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا).



ولفت إلى أنه حال فتح الاستيراد ستصل موديلات 2023 لكنها ستكون لفترة بسيطة.



