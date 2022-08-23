تجربة تكشف أن تحفيز الدماغ كهربائيا يقوي الذاكرة لمدة شهر

لكن الأفكار تتراوح من مساعدة كبار السن على التكيف مع تدهور الذاكرة، إلى علاج المرض والمساعدة في التحضير للاختبار.

ووصف الدكتور روبرت راينهارت، من جامعة بوسطن، تقنية التحفيز بأنها "طريقة مختلفة تماما لعزل وتعزيز أجزاء من الدماغ" والتي توفر "مجالا جديدا تماما من خيارات العلاج المحتملة".

وكان الأشخاص في التجربة يرتدون قبعة مليئة بالأسلاك الكهربائية. مُرر فيها تيار كهربائي متحكم فيه، والذي يشبه الحكة أو الوخز، لتغيير موجات الدماغ بدقة في المناطق المستهدفة منه.

وخضع المتطوعون لـ 20 دقيقة من التحفيز يوميا لمدة أربعة أيام متتالية. طوال فترة الدراسة. وكان عليهم حفظ قوائم الكلمات، والتي طُلب منهم مرة أخرى تذكرها بعد شهر واحد.

وقال الدكتور راينهارت إن العلاج "يمكن أن يسبب تحسنا انتقائيا في الذاكرة يستمر لمدة شهر على الأقل".

أظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "نيتشر نوروساينس"، أن المتطوعين الذين كانوا يعانون من ألعاب الذاكرة في بداية التجربة هم أولئك الذين تحسنت ذاكرتهم أكثر من غيرهم.

كيف تعمل الذاكرة؟

غيّرت الإشارات الكهربائية إيقاع نشاط الدماغ، الموجات الدماغية، في المناطق المستهدفة.

ويعتقد العلماء أن الجولات الأربع من التحفيز عززت تلك الأنماط، وأدت إلى تحسينات طويلة الأمد حيث تكيف الدماغ وأعاد ربط نفسه، ويعرف هذا الأمر باسم المرونة العصبية.

قال الدكتور راينهارت "إنه نوع من الاتصال بما يسمى لغة الدماغ، التي تتحدث إلى نفسها وتتواصل مع نفسها من خلال النبضات الكهربائية".

وعلى الرغم من ذلك، يتطلب الأمر أنواعا مختلفة من التحفيز لتعزيز الأنواع المختلفة من الذاكرة: