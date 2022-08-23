الحشد الشعبي العراقي يحمل الكاظمي مسؤولية حماية مؤسسات الدولة الدستورية

دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، حكومة تصريف الأعمال في العراق بزعامة مصطفى الكاظمي إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي، على خلفية اعتصام أنصار الصدر أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنها حرصت "على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع إنهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

وجددت هيئة الحشد الشعبي "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور".

وحذرت الهيئة من أنها تراقب "عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وطالبت الهيئة في بيانها "قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الإلتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين".