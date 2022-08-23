التضخم يلتهم المدخرات التي جمعها الألمان خلال جائحة كورونا



ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن التضخم قضى على المدخرات التي تراكمت لدى الألمان خلال الجائحة.



وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، اليوم الثلاثاء، إن الأسر في ألمانيا ادخرت حوالي 70 مليار يورو خلال الفترة بين أبريل 2020 ومارس 2021 فوق المتوسط خلال الأعوام العادية.



ومع ذلك، تظهر الميزانيات العمومية للبنوك أن المستهلكين اعتمدوا بشكل متزايد على هذه المدخرات منذ نهاية العام الماضي. وقال فولميرسهويسر: "الودائع الإضافية استُنفدت تقريبا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022".



وأضاف فولميرسهويسر: "في الربع الثاني استمر هذا التطور دون تغيير تقريبا"، متابعا أن التضخم كان على الأرجح محركا رئيسيا لذلك.



وقال الخبير الاقتصادي إن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بقوة، ما يعني أن "الاستهلاك الخاص للأسف سيفشل في العمل كمحرك اقتصادي في ألمانيا خلال بقية العام"، مشيرا إلى أنه بينما استمر الاستهلاك في التوسع بقوة في الأشهر الأولى من العام على الرغم من ارتفاع التضخم، أظهرت مؤشرات رئيسية عديدة منذ منتصف العام خفوتا واضحا".