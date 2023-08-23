رئيس الوزراء الهندي يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة البريكس

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء حيث سيشارك في القمة الخامسة عشرة لمجموعة دول البريكس.

وذكرت وكالة أنباء " إيجيان نيوز إنترناشونال" الهندية أنه من المقرر أن تنعقد قمة مجموعة البريكس ، التي تضم في عضويتها حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وستكون هذه الزيارة الثالثة لمودي إلى جنوب أفريقيا، وتمثل الرحلة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين الهند وجنوب أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الهندي إنه يتطلع إلى المداولات والاجتماعات مع قادة العالم خلال القمة الخامسة عشرة لدول البريكس، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

وكتب مودي في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "وصلت إلى جوهانسبرج منذ فترة قصيرة. وأتطلع إلى المداولات والاجتماعات المختلفة مع قادة العالم خلال قمة البريكس خلال الأيام القليلة المقبلة".