سياسي سوداني: معادلة الحرب تتغير إذا فقد الجيش السيطرة على سلاح المدرعات

قال سياسي سوداني، إنه «حال فقد الجيش السيطرة على سلاح المدرعات لصالح الدعم السريع، فهذا يعني تغير في معادلة الحرب».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، د.محمد مصطفى، السياسي السوداني، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية، لوكالة «سبوتنيك».

وقال مصطفى: «بكل تأكيد سلاح المدرعات يٌعد أحد أهم الأسلحة الحاسمة بالنسبة للجيش السوداني، وورقة رابحة في معادلة الحرب الدائرة الآن، ولذا فإن الفشل في السيطرة عليه من قبل الجيش يعتبر بداية العد التنازلي لقوته».

واستبعد أن يكون الجيش السوداني فقد السيطرة على سلاح المدرعات، بقوله: «حسب المعلومات الواردة من مصادرنا في سلاح المدرعات ومحيطه، فإن الجيش مازال مسيطرٱ على سلاح المدرعات».

ومضى بقوله: «من المؤشرات المبهمة في بوصلة المعركة أن هناك ترددا من قبل الجيش في استخدام سلاح الطيران بالمستوى المطلوب والحاسم، مما يثير بعض الشكوك حول جدية قيادة العمليات في التعامل مع مثل هذه المعارك، خاصة وأن هناك أصوات تتحدث عن تفشي ظاهرة الرشاوى التي استهدفت كل مواقع القيادة الاستراتيجية في الجيش، وهذه قد تمثل تحديٱ كبيرا أمام استخبارات الجيش كي تتعامل معها بالمستوى المهني المطلوب».

وأشار السياسي السوداني، إلى أنه إذا فشل الدعم السريع في السيطرة على سلاح المدرعات واضطر للتراجع، وأعلن الجيش انتصاره على الدعم السريع في نهاية المعركة، سوف تتدنى معنويات جنود الدعم السريع لأدنى مستوى وتتراجع قوتهم.

وأكد أن «هذه المعركة ستنتهي إما ببداية الانتصار الحقيقي للجيش على الدعم السريع والسيطرة على كل المواقع الاستراتيجية وبدء إخراجه من ولاية الخرطوم، أو انتصار الدعم السريع والخروج بمعنويات عالية للتقدم نحو السيطرة الكاملة على كل المناطق العسكرية».