أسطورة التنس سيرينا ويليامز ترزق بطفلتها الثانية

رزقت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بطفلتها الثانية، مساء الثلاثاء، بعد عام كامل من أخر مباراة لها في ملاعب التنس.

وأوضحت ويليامز - 41 عاما - وزوجها أليكسيس اوهانيان عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور أنهما رزقا بمولودة جديدة أطلقها عليها أسم أديرا ريفر اوهانيان، بعد أن رزقا في البداية بمولودة أخرى أسمها أولمبيا.

وتوجت ويليامز بـ23 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ويرجع أخر ظهور لويليامز في ملاعب التنس إلى بطولة أمريكا المفتوحة 2022 ،حيث بلغت الدور الثالث قبل خسارتها على يد الأسترالية ايلا تومليانوفيتش.