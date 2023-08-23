مندوب سوريا الأممي: استمرار الوجود غير الشرعي للقوات التركية يعيق تثبيت الاستقرار

قال مندوب ‎سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‎بسام صباغ، إن «الاحتلال الإسرائيلي يستمر بتصعيد الأوضاع في المنطقة، عبر مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية، وممارساته الإجرامية بحق الأهالي في ‎الجولان المحتل».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أضاف في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن «سورية تطالب ‎مجلس الأمن بالخروج عن صمته، والقيام بمسئولياته لوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مرتكبيها».

وتابع: «الولايات المتحدة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية وتوظيفها لها وللميليشيات الانفصالية، كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه ‎سوريا والمنطقة».

وذكر أن «استمرار الوجود غير الشرعي للقوات التركية على الأراضي السورية، يعيق تثبيت الاستقرار فيها جراء الاستمرار بدعم وحماية الإرهابيين».

وشدد على أن «تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري، يتطلب رفعاً فورياً للإجراءات الغربية القسرية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية».