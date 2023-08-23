الأهلي يصدر بيانا جديدا عن معسكره في النمسا

أصدر نادي الأهلي بيانا جديدا عن معسكر الفريق، الذي سيقام في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية؛ لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي.

وأكد بيبو على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعدة حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة، لبدء معسكره في الموعد المحدد.

كما وجه مدير الكرة بالأهلي الشكر إلى هشام مرزوق رئيس الشركة المنظمة للمعسكر، والذي بذل جهدًا كبيرًا للاستجابة لكافة طلبات النادي.

وكان خالد بيبو قد توجه إلى النمسا وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، تفقد خلالها معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر.