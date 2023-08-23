تراجع أرباح سانتوس الأسترالية للطاقة بنسبة32% خلال النصف الأول

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أعلنت شركة الطاقة الأسترالية العملاقة سانتوس ليمتد اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32% سنويا إلى 790 مليون دولار.

كما تراجعت الأرباح الأساسية للشركة خلال النصف الأول إلى 801 مليون دولار مقابل 27ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات سانتوس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 06ر3 مليار دولار مقابل 84ر3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة انخفاض كميات الإنتاج وأسعار البيع.

وقالت الشركة إنها ستصرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 7ر8 سنت لكل سهم بزيادة نسبتها 14% عن توزيعات النصف الأول من العام الماضي.

كما أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث مازالت تتوقع إنتاج ما بين 89 و 93 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام، وتحقيق مبيعات تتراوح بين 90 و100 مليون برميل.