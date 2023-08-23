روسيا: لن نترك هجمات أوكرانيا على المنشآت المدنية دون رد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد.

وصرحت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: «مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضافت: «قواتنا المسلحة لن تتركهم دون رد، لأنها تؤدي مهام فائقة الأهمية تتمثل في إزالة النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح».

وتابعت: «لا ننوي تجاهل الدور الذي تلعبه الأجهزة الخاصة للدول الغربية في هذه الجرائم، والتي تزود النازيين الجدد الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية تساعد في بناء مسارات مثل هذه الطائرات دون طيار».