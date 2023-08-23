تحرير 96 مخالفة تموينية وضبط 213 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.

ففي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 29 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق بقرية بردنوها للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، وأسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة للمخابز.

وفي مركز أبوقرقاص، قال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على المخابز بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص وعدد من الجهات المعنية للاطمئنان على مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 49 مخالفة تنوعت بين عدم وجود ميزان وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل وعدم وجود سجل، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وديرمواس، من ضبط ومصادرة 213 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية وتحرير محضرين تموينيين بمركز المنيا، وتحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية بقرية تل بني عمران بديرمواس خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق داخل دائرة المركز.