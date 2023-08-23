ملك إسبانيا يطلب من زعيم المعارضة محاولة تشكيل الحكومة

دعا الملك فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيخو، لمحاولة تشكيل حكومة وتجنب حالة الجمود السياسي الممتدة بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في يوليو الماضي.

ويحظى حزب الشعب المحافظ الذي يتزعمه فيخو بشغل 137 مقعدا في البرلمان الإسباني، أكثر من أي حزب آخر، ولكنه لايزال لديه أقل من 176 مقعدا، وهو العدد اللازم لتحقيق الأغلبية. ومن الممكن أن يصل إلى 172 مقعدا مع مشرعين من مجموعتين أخريين.

وتكشف الدعوة، التي أعلنتها رئيسة البرلمان فرانسينا أرمينجول، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن المعضلة التي يواجهها فيليبي.

ومن غير المؤكد أن يتمكن أي من المرشحين الرئيسيين في البلاد -وهما فيخو ورئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز- من تشكيل حكومة، وهو الأمر الذي يهدد بمأزق طويل الأمد.