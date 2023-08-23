ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر للسكك الحديدية وهو قيد الإنشاء في شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء، إلى 26 عاملا.

وانهار الجسر الذي كان يعمل فيه الضحايا بولاية ميزورام، والذي كان قيد الإنشاء منذ أكثر من عامين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، أن هناك مخاوف من وجود عدد من العمال الآخرين محاصرين تحت الحطام.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية سابياساتشي دي، إن ولاية ميزورام تولت عملية الإنقاذ، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الانهيار.

وأضاف: «معظم عواصم الولايات الشمالية الشرقية غير متصلة بالسكك الحديدية، لذلك كان هذا الجسر جزءًا من مشروع الربط هذا».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن عمليات الإنقاذ جارية، مضيفا أنه «تألم» من الحادث وقدم تعازيه لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، حسبما ذكر مكتبه.

وقالت الشرطة إنه كان هناك نحو 40 عاملا في الموقع عندما وقع الحادث، وفق صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وأفادت الحكومة بالفعل بأنها ستدفع نحو 2400 دولار لأقرباء كل قتيل.