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مسئول سابق في البنتاجون عن مقتل قائد فاجنر: هذا نهج بوتين في التخلص من الخصوم

سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 11:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 11:24 م


قلق المسئول السابق في البنتاجون برنت سادلر، على مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، قائلًا إن «هذا نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في التخلص من الخصوم».

وأضاف «سادلر»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، مساء الأربعاء، أنّ هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخاً حافلاً فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء بوتين.

وتابع: «هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من بوتين انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلا ميكانيكيا أصابها».

وواصل: «هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على طائرة قُتلوا وسوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، وهناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف يحاولون إيجاد قادة جدد».

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبرج، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن اسم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، كان مدرجًا على قائمة ركاب الطائرة.

 

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