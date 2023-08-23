هيئة الطيران الروسية تؤكد تواجد يفغيني بريغوجين على الطائرة المنكوبة وتعلن أسماء القتلى

أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريجوجين يفجيني، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

وبحسب هيئة الطيران، لقي بريجوجين ومرافقيه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أنها عثرت في قائمة أسماء الركاب على اسم مؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز (إمبراير ليجاسي) على متنها عشرة أشخاص تحطمت في مقاطعة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو.