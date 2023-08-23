مجلس الوزراء الألماني يناقش قانونا يسمح بتسهيل تغيير الجنس والاسم

من المقرر أن يتوصل مجلس الوزراء الألماني إلى اتفاق بشأن مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسهل على الأشخاص تغيير أسمائهم وجنسهم بشكل قانوني.

وسيسمح ما يسمى بقانون تقرير المصير بإجراء هذه التغييرات في مكاتب التسجيل الحكومية في إجراء بسيط.

وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة.

وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا الحالي مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة.

ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث ، كما ينص مشروع القانون.

ويعتزم مجلس الوزراء أيضا اتخاذ قرار اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتقليل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.

ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي.

ويستبعد مشروع القانون، الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.