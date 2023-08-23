هيئة الرعاية الصحية: لدينا ملفات رقمية بالتاريخ المرضي لحوالي 6 ملايين منتفع

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء بوزارة الصحة، إن الهيئة تمتلك ملفات رقمية بالتاريخ المرضي والعلاجي لحوالي 6 ملايين منتفع من متلقي الخدمة بجميع المؤسسات الصحية المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح خلال مقابلة متلفزة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن خدمة الملف الصحي للمريض تسمح للمستخدم بالاطلاع على بيانات الملف الصحي، كما تساعد الطبيب على وضع الخطة العلاجية في ضوء مراجعة ملف التاريخ المرضي.

وأضاف أن الرقم التأميني الموحد؛ يتضمن أرشفة التحاليل والأشعة والتاريخ المرضي للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة، مشيرا إلى مراجعة الصيادلة الخطط العلاجية مع الطبيب بناء على التاريخ المرضي للحالات، فضلا عن متابعة النتائج المرجوة من العلاج لضمان الوصول إلى أعلى فاعلية علاجية بأقل عدد من الأعراض .

وأشار إلى استهداف المرحلة الثانية من منظومة الرعاية الصحية؛ إضافة نحو 15 مليون منتفع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى استبدال مسمى الفريق الطبي؛ بالصحي وذلك في ضوء انضمام كل من الممرض والصيدلي وآخرون إلى الطبيب ضمن منظومة العلاج.

ولفت إلى تكليف الصيدلي بإيضاح وشرح الحالة المرضية والخدمة العلاجية للمقدمة، إلى جانب تخصيص أماكن محددة لإجراء المقابلة مع الصيدلي حول الدواء المستخدم وكيفية استخدامه وقياس تفاعل الأدوية ونصائح تخزين الدواء، وذلك عقب إزالة الحواجز (الشباك- الأسوار) من الصيدليات.