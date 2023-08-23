كاهن كنيسة العذراء بالنزهة الجديدة: الفتنة الطائفية انتهت إلى حد كبير

قال القس ماركوس ناشد مرجان، كاهن كنيسة العذراء بالنزهة الجديدة، إن «الفتنة الطائفية انتهت إلى حد كبير ولكن ليس بشكل نهائي»، مشيرًا إلى أن «الفتنة لها تاريخ ولها مغرضيها، لكن العقل المصري اليقظ يستطيع التمييز».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن «ظاهرة خطف البنات القبطيات ازدادت في الفترة الأخيرة»، منوهًا أن الأمر غرضه الوقيعة بين أطياف الشعب المصري.

وأكمل: «نجد خادمة في كنيسة ومتدينة جدًا، بين يوم وليلة تترك المسيحية وتتجه للإسلام، لا هي هتزود إخوتنا المسلمين ولا هتقلل المسيحيين، لكن الغرض من تلك الحوادث هو الوقيعة».

وأشار إلى أن «صحة الدين وسلامته لا تتوقف على شخص دخله أو شخص تركه»، مناشدًا المسئولين في الدولة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يبذل قصارى جهده لتطبيق المساواة في الجمهورية الجديدة.

وحذر من اللعب على عاطفة الدين، من خلال اللجان المتواجدة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك المجموعات توقظ شعله الفتنة التي تبدأ صغيرة لكنها تكبر مع الوقت.