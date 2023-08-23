سليم سحاب: الموسيقى هوايتي قبل أن تكون مهنتي

قال الموسيقار سليم سحاب، إنه تعلق بفكرة تعلم قيادة أوركسترا، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما شاهد فيلمًا في المدرسة عن قائد أوركسترا إيطالي اسمه روبرتو بنزي، احترف قيادة الأوركسترا عندما بلغ من العمر 13 عامًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الراديو لم ينقطع في منزلهم إلا في ساعات النوم فقط، مشيرًا إلى أن «الأغاني التي كانت تذاع وقتها أصبحت تراثًا الآن».

ولفت إلى أن والده كان قاسيًا عليه، ورفض سفره إلى روسيا لتعلم قيادة الأوركسترا إلا بعد إنهاء المرحلة الثانوية في لبنان، مضيفًا: «دخلت كونسرفاتوار بيروت، وأنهيت البرنامج في 4 سنوات، ثم تلقيت منحة للدراسة في الاتحاد السوفيتي».

وذكر أنه قضى 12 عامًا في دراسة قيادة الكورال، والأوركسترا السيمفوني، والأوبرا، وكل المواد الخاصة بالتاريخ والتحليل الموسيقى، حتى ترقى إلى درجة عالم موسيقى إلى جانب القيادة.

وأشار إلى أن «الموسيقى هوايته قبل أن تكون مهنته»، معقبًا: «الإنسان لو لم يحب مهنته فهذه كارثة، بدأت أسمع الموسيقى الأوروبية منذ أن بلغت من العمر 10 سنوات، وقررت أدرس تلك العلوم لأخدم الموسيقى العربية التي عشقتها».