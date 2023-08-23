 إغلاق جميع مطارات موسكو مؤقتا أمام الرحلات الجوية - بوابة الشروق
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إغلاق جميع مطارات موسكو مؤقتا أمام الرحلات الجوية


نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 5:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 5:42 ص

 أغلقت السلطات الروسية جميع مطارات موسكو مؤقتا أمام الرحلات الجوية، حسبما قال مسؤول طيران لوكالة "تاس" الروسية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف: "مطارات موسكو مغلقة مؤقتا أمام الرحلات القادمة والمغادرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


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