إغلاق جميع مطارات موسكو مؤقتا أمام الرحلات الجوية

تقارير متضاربة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن السيطرة على سلاح المدرعات في الخرطوم

بايدن يشارك في قمة العشرين سبتمبر المقبل بالهند ونائبته هاريس تشارك في قمة الآسيان