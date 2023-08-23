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غدا.. مسرحية نساء شكسبير على مسرح الغرفة بمكتبة مصر

إيناس العيسوي
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 2:44 م

يقدم فريق مسرح مكتبة مصر بداية من السابعة والنصف مساء غدا الخميس ولمدة خمسة أيام العرض المسرحي "نساء شكسبير" على مسرح الغرفة بالمكتبة.

العرض يدور حول استعراض للشخصيات الدرامية في مؤلفات شكسبير في إطار درامي مختلف.

يشارك في البطولة محمد زكريا "وليم شكسبير"، ملك أحمد "آن"، تيا الشهاوي ومريم الشربيني "آلن"، منه القناوي "جروتورد"، نوران الرفاعي "جولييت"، مريم محسن "ليدي مكبث"، شهد القاضي "كليوباترا"، السعيد فتحي "الجوكر"، تنفيذ موسيقي سيف علي، تنفيذ ديكور، السيد سليمان، كيروجراف السعيد فتحي، إدارة مسرحية فارس محمد، أشعار خالد خليفة، عزف لايف فرح فتحي، ألحان الموسيقار أحمد إمام، تصميم ديكور وملابس شيماء جبريل، مخرج مساعد محمد زكريا، مخرج منفذ إبراهيم البيسي، دراماتورج وإخراج خالد هشام، وحضور شرفي لمؤسس مسرح الغرفة بالمكتبة المخرج أحمد العموشي.

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