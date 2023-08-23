تحل اليوم 23 أغسطس، ذكرى وفاة الزعيم الوفدي مصطفى باشا النحاس، والذي رحل في 1965 عن عمر 86 عامًا، بعد أن قضى حياته كأحد أعمدة الحركة الوطنية والسياسية المصرية في عهد ما قبل ثورة يوليو 1952.

وفي بداية تاريخ النحاس لم يكن له جذور سياسية، فهو ابن لعائلة متوسطة بالغربية، وأُلحق بوظيفة في هيئة "التليغراف" وهو في عمر صغير، لكنه أظهر ملامح من الذكاء رشحته لأن يكمل تعليمه، وينال ليسانس الحقوق، ويبدأ سجلا وظيفيا بسلك القضاء.

ومع ذكرى رحيل الزعيم الوطني الكبير، نستعرض مشاهد من سنوات النشأة والطفولة التي عاشها مصطفى باشا النحاس، وذلك وفقا لما أورده الكاتب عباس حافظ، وذكره في كتابه "مصطفى النحاس".

• أفنية فسيحة ورحاب واسعة.. بيت آل النحاس

عن منزل النشأة.. قال حافظ في كتابه: "ويعود تاريخ بناء الدار التي كان فيها مولد مصطفى النحاس وإخوته إلى عهد جده المرحوم الشيخ سالم النحاس، فهو الذي شيدها وجعلها واسعة الرحاب، فسيحة الأفنية، على طراز ذلك العهد وأسلوب عمارته، وهي لا تزال إلى اليوم حسنة الطلاء، مدهونة بالزيت، جميلة النقوش، وقد آلت الدار إلى ولده المرحوم الشيخ محمد النحاس والد الزعيم، فابتنى فوقها طبقتين زوَّج فيهما ولديه المرحوم محمد بك النحاس وسالم النحاس، وهي إلى اليوم منزل العشيرة، ولها في سمنود مقام كبير وشأن عظيم، استمدته من مكان عميدها اليوم الذي نبت منها أطيب منبت، ونشأ خير تنشئة، وأرسل اسم سمنود ذاتها مع مطار الشمس، ورفع ذكرها في العالم بجملته".

- أم صالحة

ويكمل حافظ حديثه عن أفراد العائلة، وكانت والدته سيدة تقية، صالحة، قوَّامة، صوامة مُزكية كما كان والده، إذ كان أفق العشيرة كذلك، جوًّا طاهرًا تسوده العبادة، ويغمره التُّقَى، وتُراعَى فيه الفرائض، وترفرف عليه أجنحة السكينة والدعة والسلام.

وكانت التقوى في آل النحاس مسموعة عنهم في المدينة من قديم الزمن، والتمسك بالدين أول صفاتهم التي عُرفوا بها في المجامع والندوات.

- أب صادق في التجارة

وواصل حديثه: "وكانت سمنود إلى عهد غير بعيد مركز تجارة واسعة للأخشاب، فاشتغل المرحوم الشيخ محمد النحاس، ولم يكن تاجر كبير الثروة متسع النطاق مترامي المعاملة؛ ولكنه كان مع ذلك غنيًّا باسمه الحسن، وشهرته النقية، وسمعته الطاهرة في الأسواق، وهو أنه التاجر المستقيم، أو التاجر الذي لا يكذب، فوثق الناس به، وسكنوا إلى ذمته حتى لقد كان التجار الآخرون إذا جاءهم أحد يريد معاملتهم لجئوا إليه يسألونه رأيه فيه، فإذا ما شهد له أخذوا بشهادته ووثقوا برأيه".

وكان في سمنود تجار أخشاب أكبر منه ثروة، وأوسع من مَتْجرِه نطاقًا، ولكنهم لم يصيبوا من حسن السمعة مثل الذي ترامى له، وتسامع الناس به من أمر استقامته ونقاء ذمته، فكان مآل تجارتهم من بعدهم إلى زوال وفناء.