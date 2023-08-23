تراجع ثقة المستهلكين في تركيا إلى أقل مستوياتها منذ 14 شهرا

أظهرت بيانات نشرها بنك تركيا المركزي، اليوم الأربعاء، تراجع ثقة المستهلكين في تركيا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام.

وبحسب المسح الذي أجراه معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي التركي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال أغسطس الماضي إلى 68 نقطة مقابل 1ر80 نقطة في يوليو الماضي، ليسجل أقل مستوى له منذ يونيو 2022 عندما سجل 4ر63 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 100 نقطة تشير إلى تشاؤم المستهلكين، في حين تشير قراءة أكثر من 100 إلى التفاؤل.

في الوقت نفسه تراجعت المؤشرات الفرعية الأربعة المكونة للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي. وتراجع مؤشر قياس الموقف المالي الحالي للمستهلكين إلى 2ر56 نقطة من 5ر64 نقطة. وتراجع مؤشر قياس الموقف المالي خلال عام مقبل من 2ر79 نقطة إلى 7ر63 نقطة.

وتراجع مؤشر توقعات الموقف الاقتصاد العالمي إلى 1ر63 نقطة مقابل 2ر82 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قياس الاستعداد لشراء السلع المعمرة خلال عام مقبل من 4ر94 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 89 نقطة خلال الشهر الحالي.