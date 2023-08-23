كوريا الجنوبية تغير طريقة تعاملها مع كوفيد 19 ليصبح كالأنفلونزا الموسمية

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن السلطات ستخفض مستوى الإصابة بكوفيد 19 إلى أدنى فئة لإدارة المرض مثل الأنفلونزا الموسمية، وترفع جميع قيود مكافحة الفيروسات تقريبا وتعود بالكامل إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه عدد الإصابات بكوفيد 19 لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد متوسط يومي قدره 40400 إصابة جديدة للأسبوع الممتد من 15 إلى 21 آب/أغسطس، بانخفاض 7ر17% من 49 ألفا في الأسبوع السابق.

وقالت جي يونج مي، مفوضة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في اجتماع حكومي: "انتشار كوفيد 19، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من (حزيران) يونيو، قد تباطأ مؤخرا وتحول إلى الانخفاض، واستقر الوضع العام للحجر الصحي".

واعتبرت أنه: "قد حان الوقت لتحويل تركيزنا من إحصاء الحالات اليومية إلى حماية السكان المعرضين لمخاطر عالية. ستغير الحكومة مستوى الإصابة بكوفيد 19 من الفئة 2 إلى الفئة 4 وإدارته داخل النظام العام للرعاية الصحية".

وأضافت أن الإجراء، الذي يهدف إلى تنفيذ الانتقال الكامل إلى الحالة الطبيعية للنظام الطبي، سيدخل حيز التنفيذ في 31 آب/أغسطس.