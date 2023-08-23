أعلن الموسيقار عمر خيرت عن انسحابه من الحفل الذي كان مزمعا إقامته مساء أمس الثلاثاء بفندق شهير بشرق القاهرة يتبع سلسلة فنادق عالمية.

‎ونشر خيرت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بيانا يؤكد من خلاله أن سبب الاعتذار جاء نتيجة لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها له ولجمهوره.

‎وأضاف عمر خيرت في بيانه: «ذلك ويعتذر الموسيقار لجمهوره عن ما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور او به والفرقة الموسيقية».

‎‏وسادت الفوضى الحفل بسبب زيادة عدد التذاكر المباعة بالنسبة لعدد المقاعد، وتأخر بدء الحفل بسبب الازدحام الشديد داخل الفندق، حيث تبين أن الكثير من المقاعد حجزت عدة مرات.

وغادر خيرت مقر الحفل وعلم الحضور بانسحابه من خلال صفحته على "فيسبوك" ولم تعلن الشركة المنظمة ذلك للحاضرين في الفندق.