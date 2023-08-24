عبد المنعم سعيد: فكرة التعليم المجاني بها الكثير من الضلال

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الدول المتقدمة لديها درجة عالية من الصرامة فيما يتعلق بملف التعليم، وتقديم منتج تعليمي جيد.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مسار التعليم في مصر لم يكن جيدًا، حتى في بداية النهوض به تم إرسال 324 شخصًا إلى الخارج، وعند عودتهم قادوا حركة التحديث من إنشاء البريد والبنوك وغيرها في مصر.

وأكد أن فكرة التعليم المجاني بها الكثير من الضلال؛ لأن إنشاء المدارس يحتاج إلى العديد من التكاليف وكذلك المعلمون بحاجة إلى رواتب، وأن العملية التعليمية جميعها تحتاج إلى نفقات.

وذكر أن مجانية التعليم جعلت الدولة تتحمل كل المسئولية، ولكن ما حدث بالفعل أنه لا تستطيع أي دولة في العالم تحمل ذلك.

ولفت إلى تركيز الدولة المصرية، على الكم وليس نوعية المنتج أو المخرج التعليمي منذ فترة الستينيات، مضيفا أن البعثات العلمية توقفت بعد 1967، هذا إلى جانب إعداد رسائل الدكتوراة داخل مصر، الأمر الذي ساهم في إضعاف منتج العملية التعليمية.

وذكر أن نسبة كبيرة من الدول حول العالم تقدم الخدمة التعليمية بصورة مجانية حتى المرحلة الثانوية، ومن ثم يكون للطالب الحق في الاستمرار بالتعليم أو الخروج لسوق العمل.

واستهجن فكرة ما أسماه بـ «تأليه الثانوية العامة»، مؤكدا أنه لم يرِ دولة في العالم تتعامل مع الثانوية العامة مثلما يتم التعامل معها في مصر، من حيث الفرح الشديد أو الحزن الشديد مع نتيجة الثانوية العامة أو حصول الطلاب على مجاميع تصل لـ100%.