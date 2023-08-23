الرئيس الصيني من قمة بريكس: يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد

صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لقمة "بريكس"، بأنه يحب على دول البريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون التجاري.
وقال الرئيس الصيني: "العالم يعاني من إعادة البناء والتغيرات، ونحن في بريكس، يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي، الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف: "تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مضطربا ونسبة النمو تقل عن 3 في المئة".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، فالتنمية والنمو حق لجميع الدول".
وأضاف جين بينج: "يجب علينا أن نعمل معا لتطوير وتأمين سلاسل التوريد، ولتعزيز الاقتصاد الرقمي والتصنيع والصناعة الخضراء، وتعزيز التجارة والتبادل المالي".