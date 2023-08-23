الرئيس الصيني من قمة بريكس: يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد

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صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لقمة "بريكس"، بأنه يحب على دول البريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون التجاري.

وقال الرئيس الصيني: "العالم يعاني من إعادة البناء والتغيرات، ونحن في بريكس، يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي، الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مضطربا ونسبة النمو تقل عن 3 في المئة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، فالتنمية والنمو حق لجميع الدول".

وأضاف جين بينج: "يجب علينا أن نعمل معا لتطوير وتأمين سلاسل التوريد، ولتعزيز الاقتصاد الرقمي والتصنيع والصناعة الخضراء، وتعزيز التجارة والتبادل المالي".