بوتين يعقد اجتماعا مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه

استقبل الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين، القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، حيث ناقش عمل فريق باليتسكي في المنطقة وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بوتين: "أرى أن فريقك بأكمله متأهب. وآمل أن يرى الناس ذلك، ويشعروا به، على الرغم من كل صعوبات الوضع الذي يتعين على الناس أن يعيشوا فيه وأن يعملوا فيه. لا يزال، الوضع يستقر في الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي".

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، وقال: "سنفعل ذلك بالتأكيد، وسوف نساعدكم"، ولفت الانتباه إلى كلمات باليتسكي بأن مقاطعة زابوروجيه تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، قائلا: "الإمكانيات كبيرة جدا".

بالإضافة إلى ذلك، طلب الرئيس من القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه تقديم تقرير عن الوضع في قطاع الطاقة، ووصفه بأنه قضية حادة ومهمة "تؤثر على جميع مجالات الحياة".

وقبل هذا الاجتماع بقليل، التقى بوتين في الكرملين مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، وناقشا الوضع في الجمهورية، وخاصة الاستعدادات للانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.

وفي 11 أغسطس، أعلن باليتسكي أنه يعتزم تقديم برنامج للرئيس لتنمية المنطقة لمدة 5 و10 سنوات في اجتماع مع بوتين، وكذلك طلب الدعم من رئيس الدولة في الانتخابات.

وسيجري يوم تصويت واحد في عام 2023 في روسيا في 10 سبتمبر، ولأول مرة ستشارك فيه جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.