عودة الآلاف إلى منازلهم بعد السيطرة على حرائق الغابات المدمرة في تينيريفي

عاد ما يقرب من 10 آلاف شخص إلى منازلهم في جزيرة تينيريفي الإسبانية، بعد أن كان قد تم إجلاؤهم في وقت سابق، وذلك بعد السيطرة على حرائق الغابات المدمرة.



وأعلنت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري ليلا، أن هناك نحو 3100 شخص فقط مازالوا يقيمون في ملاجئ الطوارئ أو مع الأصدقاء أو الأقارب.



وأضافت أنه بعد أسبوع من اندلاع النيران في شمال وشمال شرق الجزيرة، صار الوضع هادئا الآن.



ومن جانبه، قال رئيس وحدات الإطفاء، فيديريكو جريللو: "يمكننا أن نقول إننا الآن صرنا أقوى من النيران".



وبحسب آخر تقدير للسلطات، فقد أتت النيران على نحو 14 ألفا و750 هكتارا، أي ما يمثل أكثر من 1% من إجمالي الأراضي في الجزيرة الإسبانية.



وكان رئيس وزراء جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، تحدث عن أحد أسوأ الحرائق التي شهدتها تينيريفي خلال الأربعين عاما الماضية.



وقالت الشرطة إنه قد ثبت أن الحريق نتج عن عمل من أعمال الحرق العمد .