تكهنات حول عدم ظهور الزعيم الصيني في منتدى اقتصادي ضمن فعاليات قمة بريكس

انتشرت التكهنات إثر عدم ظهور الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمس الثلاثاء في منتدى اقتصادي يعقد ضمن فعاليات قمة بريكس المنعقدة حاليا في جوهانسبرج، حتى في ظل إصرار وسائل الإعلام الصينية على أنه حضر في الفعالية.

وكان البرنامج الرسمي للقمة أفاد بأن الزعيم الصيني سيلقي خطابا في منتدى اقتصادي في إطار فعاليات قمة بريكس يوم أمس الثلاثاء، ولكن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، ألقى خطاب الرئيس عوضا عنه.

ثم حضر شي في وقت لاحق عشاء القادة، كما شوهد في القمة صباح اليوم الأربعاء أيضا، بعد دخوله مركز المؤتمرات في مستهل اليوم الثاني للقمة.

ولم تقدم بكين تفسيرا لسبب عدم حضور شي المنتدى الاقتصادي.

وأصر وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، اليوم الأربعاء بمؤتمر صحفي يومي على أن الرئيس ألقى خطابا. ثم قام المتحدث بنقل محتوى الخطاب .

وفي الخطاب الذي ألقاه وزير التجارة الصيني، انتقد شي الولايات المتحدة بدون أن يتم ذكر اسم الدولة فعليا. وقال في كلمته: "هناك دولة ترغب في الحفاظ على هيمنتها، وفعلت كل ما في إمكاتها لتعطيل الدول الناشئة والنامية."