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توج الإيطالي جيانماركو تامبيري بالميدالية الذهبية للوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست اليوم الثلاثاء.

ويشتهر تامبيري بأنه اقتسم الميدالية الذهبية الأولمبية مع القطري معتز برشم في أولمبياد طوكيو 2021، لكنه هذه المرة نال الذهبية منفردا بعد تفوقه على الأمريكي جو فاوجن هاريسون الذي نال الميدالية الفضية.

وسجل تامبيري وهاريسون 36ر2 مترا لكن تامبيري حقق هذا الرقم خلال محاولته الأولى.

واكتفى القطري برشم بحصد الميدالية البرونزية مسجلا 33ر2 مترا ، ليهدر فرصة الفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي.