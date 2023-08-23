قيادي بمستقبل وطن: مصر شهدت نقلة حضارية كبيرة جدا في آخر 10 سنوات

قال محمد صبري أمين الشئون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، إنّ «الحزب يدعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن بيان اليوم بخصوص دعم السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأكيد على هذا الدور.

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر شهدت نقلة حضارية كبيرة جدا في آخر 10 سنوات، لافتًا إلى أن الأمر بمثابة بداية لتأسيس الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن «الحزب بكل كوادره من القاعدة، هدفه مساندة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي»، مؤكدًا أن «جميع الأعضاء على قلب رجل واحد لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة».

ونوه أنّ «الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة من كل جانب، مثل المنطقة الغربية في ليبيا، والمنطقة الشرقية والقضية الفلسطينية، ومشكلات الجنوب في السودان وسد النهضة، وفي الشمال مشكلة شرق المتوسط».

وذكر أن «الرئيس السيسي استطاع باقتدار العبور بمصر من مرحلة 2014، وتحقيق تواجد إقليمي ودولي لها بصورة أكبر»، قائلًا إن الدولة تشهد إنجازات كثيرة، رغم المشكلات الاقتصادية التي يعاني العالم منها؛ في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على سلاسل إمداد الغذاء على مستوى العالم.

وأعلن حزب مستقبل وطن، في وقت سابق من اليوم، تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب، في بيانه، إن القرار يأتي انطلاقا من المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مصر، على مدار عشر سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة، ووسط تحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

https://www.youtube.com/watch?v=pqiiqwOnm0o&ab_channel=eXtranews