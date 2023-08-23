وكالة النقل الجوي الروسية: بدء التحقيق في حادث سقوط طائرة قائد فاجنر

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بحادث تحطم الطائرة "إمبراير" في مقاطعة تفير، وكان بين ركابها "اسم يفجيني بريجوجين".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن حاكم منطقة تفير، إيجور رودينيا، سيطر على الوضع بعد تحطم الطائرة.

وأوضحت حكومة المنطقة، أن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ متواجدون في مكان الحادث، ويقومون بتحديد تفاصيله، وأيضًا عدد الوفيات.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الأربعاء، أن يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وذكرت قناة "آر تي عربية" اليوم أن بريجوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى مدينة سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وأشار بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية إلى أن: "الطائرة، وهى من طراز (إمبراير)، كانت في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب، وجميعهم لقوا حتفهم".