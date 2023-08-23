قال الرئيس الصيني شي جي بينج، إن العالم يشهد حاليا تغيرات كبيرة وتحديات عظمى.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة تجمع بريكس، اليوم الأربعاء، أن دول تجمع بريكس ستصبح أكثر قوة من خلال التعاون الواسع والشامل بين دولها.

وأشار إلى أن التجمع يسعى لتعزيز وتقوية الأعمال التجارية حول العالم، مع العمل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن دول بريكس عليها إيقاف الاضطرابات في أسواق الإمداد، داعيا كذلك إلى زيادة التبادل الثقافي والتجاري والتعليمي بي الدول.

وانطلقت أمس الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول «بريكس»، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.