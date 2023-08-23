محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية التي تضم جميع الإدارات المالية والمختصة، وبحضور القيادات التنفيذية.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة الدورية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المشتركة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها طبقًا للخطة الاستثمارية الجديدة بجميع المدن بكافة قطاعاتها.

كما تابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وسبل تعظيم تلك الموارد.